6 صفقات كبيرة على «أيبيكس للاستثمار» في سوق أبوظبي بـ751.5 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، تنفيذ 6 صفقات كبيرة على أسهم شركة «أيبيكس للاستثمار».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 447.3 مليون سهم بقيمة 751.5 مليون درهم بسعر تنفيذ 1.68 درهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، تباين أداء مؤشرات أسواق الإمارات مع ارتفاع سوق أبوظبي 0.21% إلى مستوى 9305.36 نقطة، فيما تراجع سوق دبي بـ0.13% إلى 4237.52 نقطة.

وقفزت 3 أسهم في سوقي دبي وأبوظبي بالحد الأقصى بختام جلسة الاثنين، وهي أسهم «الوطنية الدولية القابضة، وأبوظبي الوطنية للتكافل، ومجموعة أرام»، وسط طلب قوي على أسهم تلك الشركات.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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