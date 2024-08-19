مركز دبي للسلع يواصل جهود استقطاب شريحة جديدة من الشركات الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، النسخة الثانية من جولته الترويجية في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، وقد أقيمت في مدينتي سان فرانسيسكو في كاليفورنيا ودنفر في كولورادو، تماشياً مع مساعي المركز المبذولة نحو تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الإمارات والولايات المتحدة ضمن قطاعات اقتصادية رئيسية.

وانسجاماً مع جهوده المبذولة نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، أطلع مركز دبي للسلع المتعددة كبار المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين حول بيئة الأعمال الداعمة والمتميزة في دبي، بما في ذلك البنية التحتية المتطوّرة العالمية وفرص النمو المتنوعة المتاحة للشركات الأمريكية في دبي.

يضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً نحو 700 شركة أمريكية، أي ما يمثّل أكثر من 45% من إجمالي 1.500 شركة أمريكية تباشر أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات. وتجدر الإشارة أن التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين سجّلت أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 31.4 مليار دولار خلال العام 2023، وهو ما جعل مركز دبي للسلع المتعددة على قناعة تامة بحجم الفرص الهائلة أمام الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من دبي.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لطالما كانت دبي الوجهة المفضلة للشركات الأمريكية في المنطقة لسنوات عديدة. وتشهد المستويات القياسية للتدفقات التجارية والاستثمارية التي حققناها خلال العام الماضي على هذه المكانة التي تحظى بها الإمارة، كما تعكس جاذبيتها المستمرة أمام الشركات الأمريكية، مدعومةً بعدة مقومات رئيسية مثل حجم سوقنا المحلي، وبنيتنا التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتنا التجارية، ناهيكم عن المناخ الملائم للأعمال والشركات. وتضم المنطقة الحرة التابعة للمركز حالياً نحو 700 شركة أمريكية، ما يمثّل تقريباً نصف عدد الشركات الأمريكية التي تباشر أعمالها بدولة الإمارات. ونحن نطمح إلى تعزيز مكانة الإمارات مستقبلاً من خلال توسيع نطاق منظومات أعمالنا والاستفادة من الإمكانات المذهلة في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، وغيرها المزيد».

ولقد أقيمت الفعاليات الثلاثة بالشراكة مع كل من مجموعة «إيرتيفاي» وغرفة التجارة في سان فرانسيسكو، ومجلس منطقة الخليج (BAC)، وغرفة تجارة مترو دنفر، ومكتب كولورادو للتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية، ومركز التجارة العالمي في دنفر، ومدينة دنفر مايل هاي.

تلعب سلسلة الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، تحت عنوان «وجد من أجل التجارة»، دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة على القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر. والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة 15٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي، كما يبلغ إجمالي عدد الشركات المُسجلة في المركز أكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

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