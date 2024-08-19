«التواصل الاجتماعي» والذكاء الاصطناعي يعززان حمّى التسوق الإلكتروني

المصدر: (دبي - سي إن إن)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشرت عمليات التسوق عبر الإنترنت منذ سنوات، إن لم يكن منذ عقود، لكن الخبراء يقولون إن المزيج القوي من ترويج المؤثرين، والمنتجات التي تظهر في كل مكان على وسائل التواصل معززة بالخوارزميات التي تعتمد على سلوك المتصفح، وبرامج الشراء الآن والدفع لاحقاً، نشّطت عمليات الشراء الضخمة للملابس ومستحضرات التجميل، وغيرهما من المنتجات.

ووفقاً لمنصة التسويق الرقمي «ديناميك ييلد» بلغ متوسط ​​عدد السلع لكل عملية شراء إلكترونية للسلع الاستهلاكية، ​11 منتجاً، وهو أعلى معدل على مدار الأشهر الاثنى عشر الماضية، أعلى حتى من موسم التسوق في عطلة ديسمبر الماضي.

وفيما يخص القيمة، فقد ارتفع متوسط تكلفة ​​قيمة عربة التسوق الرقمية عند أعلى مستوى له في 12 شهراً، إذ ارتفع خلال سنة بمقدار 50 دولاراً ليسجل 206 دولارات في يونيو الماضي لكل طلب.

ويعد أحد العوامل المغذية لنمو عمليات التسوق هو انتشار عروض الشراء الآن والدفع لاحقاً، التي أصبحت سائدة بشكل متزايد. وقالت أستاذة التسويق بجامعة «غلوسيسترشاير» البريطانية، فيليبا وارد، إن «عروض الشراء الآن والدفع لاحقاً»، نوع من أنواع التمويل قصير الأجل الذي يمتلك القدرة على زيادة الإنفاق على التسوق.

لكن خبراء الاقتصاد أثاروا مخاوف بشأن هذه العروض، إذ أظهر بحث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن عدد الأشخاص الذين لديهم موارد مالية أقل وتقييم ائتماني أقل من 620 نقطة والذين يستخدمون عروض الشراء الآن والدفع لاحقاً، قد بلغ ثلاثة أضعاف عددهم العام الماضي.

وتحاول منصات التواصل الاجتماعي مواصلة النجاح باقتحام سوق البيع بالتجزئة، وتطورت من مساحة لعرض المنتجات إلى مساحة لشراء السلع دون مغادرة المنصة.

وفي العام الماضي وحده شاهد الناس أكثر من 30 مليار ساعة من المحتوى المتعلق بالتسوق على «يوتيوب»، وفقاً لما ذكرته الشركة لشبكة «سي إن إن»، كما أطلقت الشركة «يوتيوب شوبينغ»، الذي يسمح لمنشئي المحتوى بكسب عمولة عند بيع المنتجات التي يعلن عنها، وبالمثل أطلقت «تيك توك» منصة التسوق الخاصة بها «تيك توك شوب» في 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز