«أسبن» ترفع استثماراتها لزيادة التغطية الصحية للمناطق النائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تدرس مجموعة «أسبن» الطبية الأسترالية فرص التوسع برفع وزيادة استثماراتها في القطاع الصحي بهدف تغطية المناطق النائية في أبوظبي، بعد تنفيذ 6 مراكز طبية في أبوظبي والعين، بمناطق: الوثبة، أبو سمرة، الظاهرة، السلامات، شخبوط، أم غافة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وتتعاون «أسبن» مع دائرة الصحة في أبوظبي بهدف تغطية المناطق النائية بالرعاية الصحية وضخ استثمارات جديدة بقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، بعدما حققت استثماراتها نتائج ناجحة خلال السنوات الـ 10 الماضية.

وخصصت دائرة الصحة بأبوظبي في وقت سابق لمجموعة «أسبن» 6 مواقع للعيادات في المناطق النائية، والتي تم إنجازها بالفعل، فيما يمكن تطوير 13 عيادة طبية مستقبلاً في عدد من المواقع في أبوظبي والعين بالتشاور مع الدائرة.

وقال بروس أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أسبن»: تعد دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رئيسياً للمجموعة، وسنواصل الاستثمار بشكل أكبر فيها لتقديم الرعاية الصحية، كما سنعمل على تعزيز فريقنا الطبي في الدولة.

وأوضح أرمسترونج، أن مجموعة «أسبن» توجد في دولة الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تمثل الدولة بيئة مثالية للاستثمار وتنمية الأعمال بالقطاع الصحي، مدعومة بالاستقرار ومساندة الجهات الحكومية.

وأشار أرمسترونج إلى أن «أسبن» بدأت أعمالها في الإمارات في عام 2012، عبر شراكة مع شرطة أبوظبي لإطلاق شركة الإسعاف الوطنية عام 2014.

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