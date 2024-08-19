تسليم 117 وحدة في «أوكسفورد تيرايسيز» بقرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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باشرت «إيمان للتطوير»؛ مطور العقارات السكنية في دبي، تسليم 117 وحدة سكنية في مشروعها «أوكسفورد تيرايسيز» Oxford Terraces، مجمع الشقق السكنية الفاخر في قرية جميرا الدائرية. وكانت وحدات المشروع قد بيعت بالكامل في غضون ساعة واحدة بعد طرحها في السوق.

وكانت أعمال الإنشاء للمشروع التطويري البالغة قيمته 72 مليون درهم قد بدأت في العام 2022، وتم البدء فعلياً بتسليم الوحدات للملاك والمستثمرين. وقال إسماعيل مارفاني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمان للتطوير»: «نحن على ثقة بأن أوكسفورد تيرايسيز سيقدم للقاطنين تجربة عيش فريدة ومتميزة تنسجم مع قيمنا الجوهرية ورؤيتنا على المدى الطويل».

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