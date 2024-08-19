70 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية في يونيو

المصدر: دبي - وكالات

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بلغت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية 70 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الجاري. وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي إلى 57.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 81% من الإجمالي، و13 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 19%.

وكانت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية قد بلغت 70.8 مليار دولار بنهاية مايو 2024، بارتفاع قدره 0.9 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل الماضي. وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو إلى 58.8 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 83% من الإجمالي، و12.1 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 17%.

وبلغت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية في يناير الماضي 60.1 مليار دولار، وفي فبراير 68.9 مليار دولار، وفي مارس 70.9 مليار دولار، وفي أبريل 69.9 مليار دولار. وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو الماضي، بنحو 1.128 تريليون دولار، تلتها الصين بقيمة 768.3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 723.4 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ 385.4 مليار دولار.

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