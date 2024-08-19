الإمارات تشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد في شانغهاي نوفمبر المقبل

المصدر: دبي – البيان

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تشارك دولة الإمارات في الدورة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد «معرض المؤسسات والأعمال» تحت عنوان «العصر الجديد والمستقبل المشترك»، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2024 في مدينة شانغهاي بالصين والذي يعد أول معرض يركز على الاستيراد حيث تشارك 500 مؤسسة من 128 دولة حول العالم، واستضافت دبي مؤخراً مؤتمراً للإعلان عن تفاصيل معرض الصين الدولي للاستيراد، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين الصينيين البارزين وأكثر من 150 ممثلاً من مختلف القطاعات من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

ويقام معرض الصين الدولي للاستيراد تحت عنوان «العصر الجديد والمستقبل المشترك» ويعد أول معرض يركز على الاستيراد على مستوى الدولة في العالم.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2024 في مدينة شانغهاي بالصين، ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 128 دولة حول العالم، كما يشهد المعرض مشاركة جهات مثل منظمة التجارة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومركز التجارة الدولي.

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