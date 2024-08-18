نمو استثنائي: CFI تحطم الأرقام القياسية مرة أخرى في الربع الثاني من العام 2024

المصدر: دبي - البيان

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تواصل CFI، المزود الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، زخمها الملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من العام 2024، حيث حققت إنجازات غير مسبوقة وسجلت أرقامًا قياسية جديدة في الربع الثاني من العام 2024.

في الربع الثاني من العام 2024، سجلت CFI رقمًا قياسيًا جديدًا لحجم التداول قدره 766 مليار دولار، مما يمثل نموًا مذهلًا بنسبة 37٪ عن الربع الأول من العام 2024 وزيادة ملفتة بنسبة 139٪ عن الربع الثاني من العام 2023. ويؤكد هذا الأداء المتميّز قدرة CFI على جذب العملاء والاحتفاظ بهم في سوق شديدة التنافسية، وإظهار حضورها القوي في السوق وولاء العملاء.

علاوة على ذلك، شهدت المجموعة نموًا بنسبة 98٪ في العملاء النشطين وزيادة بنسبة 135٪ في العملاء الجدد مقارنةً بالربع الثاني من العام 2023.

تعزيز الوصول العالمي من خلال الشراكات الرئيسية

تواصل CFI تعزيز تأثيرها العالمي من خلال إبرام شراكات استراتيجية مميزة. فقد أقامت المجموعة شراكة مع لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا 1 لسبع مرات، ليكون سفيرًا عالميًا للعلامة التجارية. وهذه الخطوة تعزز رؤية CFI وتتوافق مع التزامها الدائم بالابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت CFI شريكًا في بطولة فيبا واصل، حيث تساهم في دعم التميز الرياضي وتتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما أعلنت CFI عن شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لرعاية الفعاليات الرياضية والثقافية، مما يبرز تفانيها في المشاركة المجتمعية والإثراء الثقافي.

في الربع ذاته، أعلنت CFI عن مجموعة من الاتفاقيات الإعلانية المرموقة مع شركات الطيران الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية، والملكية الأردنية، وطيران الشرق الأوسط (MEA). كما كشفت CFI عن دمجها مع منصة TradingView العالمية، مما يمثل خطوة مهمة في تقديم منصات تداول متطورة وميزات مبتكرة لعملائها.

بالإضافة إلى ذلك، وسعت CFI شراكتها مع نادي إيه سي ميلان لتشمل رعاية أكاديمية إيه سي ميلان العالمية الجديدة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس التزامها بتطوير الرياضة وتعزيز التعاون العالمي.

الاستثمارات الاستراتيجية والتوسع في السوق

في خطوة استراتيجية حديثة تطلبت الكثير من العمل والتحضير في الربع الثاني، استحوذت CFI على AzFinance InveŞtisiya Şirkəti في أذربيجان، لتصبح أول شركة تداول عالمية تؤسس وجودًا مرخص محليًا في هذا البلد. ويؤكد هذا الاستحواذ على التزام CFI بخدمة الأسواق المحلية، وتقديم مجموعة شاملة من منتجات التداول، والمساهمة في النمو الاقتصادي في أذربيجان. ومن المتوقع أن يتم تغيير العلامة التجارية وإطلاق الخدمات في الربع الأخير من العام 2024. وفي مايو الماضي، توسعت CFI في جنوب إفريقيا وحصلت على ترخيص مزود الخدمة المالية من الفئة 1 (FSP) من هيئة FSCA، مما يبرز التزام الشركة بتلبية المعايير التنظيمية العالية وتقديم خدمات تداول آمنة وشفافة وموثوقة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

بالإضافة إلى توسعها في السوق، تستثمر CFI في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية لدعم قاعدة عملائها المتنامية وتنويع عروضها. وتعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية CFI لتقديم خدمات تداول متميزة للمتداولين في جميع أنحاء العالم وتعزيز بصمتها العالمية.

التطلّع إلى المستقبل

وقال هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة CFI: "تعتبر نتائجنا القياسية في الربع الثاني دلالة على التزامنا الراسخ بالابتكار وتمكين العملاء. ويعكس الاستحواذ الاستراتيجي وتوسعنا المستمر في الأسواق الجديدة التزامنا بأن نصبح العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الاستثمار والتداول. ونحن نعمل على دعم المتداولين بأحدث التقنيات والخدمات الاستثنائية، مما يؤكد من جديد رؤيتنا واستراتيجيتنا بينما نقود قطاع التداول العالمي إلى عصر جديد من التميّز."

وتثبت هذه الإنجازات سعي CFI الدؤوب لتحقيق التميز والابتكار، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال التداول. وبفضل التوسعات الإستراتيجية والشراكات الرئيسية والاستثمار المستمر في التكنولوجيا، تتمتع CFI بمكانة جيدة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمتداولين في جميع أنحاء العالم.

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