21.5 % نمو التوظيف بقطاعي العقارات وخدمات تأجير المعدات

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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كشفت «لينكدإن»؛ أكبر شبكة مهنية في العالم، أن الإمارات سجلت في يونيو الماضي ارتفاعاً في معدل التوظيف بقطاعي العقارات وخدمات تأجير المعدات بنسبة 21.5 % مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وبنسبة 35 % مقارنة بيونيو 2022، ويتزامن هذا النمو القوي مع الموجة الكبيرة من عمليات إطلاق المشاريع العقارية الجديدة على مستوى إمارات الدولة، خاصة دبي.

وكانت الإمارات قد شهدت منذ مطلع العام الجاري مستويات قياسية في معدلات إطلاق المشاريع العقارية الجديدة، ولا سيما دبي، التي شهدت إطلاق أكثر من 77 ألف وحدة سكنية جديدة خلال أول 7 أشهر، إلى جانب 107 آلاف وحدة، تم إطلاقها خلال 2023، ويمكن أن تكون مؤشرات إطلاق المشاريع الجديدة وسيلة جيدة للتنبؤ بتغيرات الطلب على الوظائف في هذه القطاعات.

وغالباً ما تكون زيادة الطلب على الوظائف في القطاع العقاري وقطاع تأجير المعدات مرتبطة بإطلاق مشاريع عقارية جديدة، فعندما يتم الإعلان عن مشاريع جديدة تكون هناك حاجة إلى مجموعة واسعة من المهارات والخدمات لدعم هذه المشاريع في مختلف مراحلها، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى البناء والتشغيل.

وفي القطاع العقاري قد تتزايد الحاجة إلى مهندسين معماريين، ومهندسين مدنيين، ومخططين، ومسؤولين عن المبيعات والتسويق، بالإضافة إلى ذلك فإن قطاع تأجير المعدات يشهد طلباً متزايداً على الآليات والمعدات الثقيلة المستخدمة في البناء مثل الرافعات، الحفارات، والشاحنات.

ويعكس هذا الترابط الطبيعة الديناميكية للسوق، حيث يتكيف القطاعان مع متطلبات المشاريع الجديدة.

جدير بالذكر أن الدولة شهدت خلال الفترة الماضية الإعلان عن عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، والتي ستسهم بشكل أساسي في زيادة الطلب الوظائف في العديد من القطاعات الرئيسية، مثل مشروع مطار آل مكتوم الجديد، إلى جانب المشاريع القائمة في القطاع الفندقي والترفيهي والتجاري.

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