الإمارات الـ 15 عالمياً كأرخص أسواق السيارات الاقتصادية

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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جاء السوق المحلي في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً كأرخص أسواق السيارات الاقتصادية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، وأوضحت بيانات حديثة لمؤشر «numbeo» المختص بقياس أسعار السلع والمعيشة حول العالم، أن السوق المحلي أيضاً جاء خامس أرخص سوق عربي في أسعار تلك الفئة من السيارات خلال تلك الفترة.

وحددت بيانات المؤشر متوسطاً سعرياً سائداً في أسواق الإمارات بلغ 22.1 ألف دولار لشراء السيارات الجديدة من فئة السيدان الاقتصادية الموفرة في استهلاك الوقود حتى سعة 1600 سي سي لقدرة المحرك.

وجاء تصنيف المؤشر للسوق الإماراتي ضمن قائمة لمقارنة الأسعار في 95 سوقاً حول العالم تصدرتها ليبيا كأرخص الأسواق عالمياً لتك الفئة من السيارات منخفضة استهلاك الوقود، فيما كانت سنغافورة أغلى الأسواق على الصعيد العالمي في كلفة الحصول على تلك السيارات.

وصنفت البيانات كلاً من الأردن ومصر في المرتبة الأولى والثانية على الترتيب كأغلى الأسواق العربية، وفي المرتبتين 27 و29 من حيث مستوى الأسعار على الصعيد العالمي.

ويحافظ سوق السيارات الجديدة في الإمارات على تنافسية جيدة ما بين الشركات المنتجة والوكلاء، وفق مختصين في القطاع، بما يسهم في استمرارية مستويات الأسعار للتنافسية، والمحافظة على استمرارية النشاط في السوق، ولا سيما في السيارات الأكثر طلباً وانتشاراً لفئات كبيرة من السوق، والتي تعتمد في المقام الأول على عوامل العرض والطلب ولا سيما من شرائح العملاء متوسطة الإنفاق.

وتعد الأسعار التنافسية عاملاً أساسياً في محافظة السوق على نموه، حيث حقق، وفق بيانات منصة «focus2move» المتخصصة في قياس أداء أسواق السيارات الدولية، نمواً 12% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نفس الفترة من 2023، بمبيعات بلغت 148.5 ألف سيارة، كانت الحصة الأكبر منها لصالح السيارات الاقتصادية الصغيرة.

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