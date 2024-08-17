8 مليارات درهم مكاسب «سوق دبي» في 5 جلسات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.14% الأسبوع الماضي، وحقق السوق مكاسب جاوزت 8 مليارات درهم خلال 5 جلسات، مدعوماً بالنتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول 2024، فضلاً عن مكاسب الأسهم القيادية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 714.22 مليار درهم من 706.11 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية.

وفي أسبوع، تصدر سهم «وطنية إنترناشيونال» ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 31.54%، وارتفعت أسهم الرمز كوربوريشن 14.3%، وباركن 11%، والاستشارات المالية الدولية 10.2%، ودبي التجاري 8.4%.واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 254.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 131 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 101.7 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 42.9 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 377.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 334.9 ملايين درهم.وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9286.03 نقطة متراجعاً 0.21% في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 962.1 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 470.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 356.8 مليون درهم.

وقفز في سوق أبوظبي خلال أسبوع سهم «الخليج اﻻستثمارية» بـ29.4%، وارتفعت أسهم حياة للتأمين 7.7%، وطيران أبوظبي 6.6%، وصناعات أسمنت الفجيرة 5.9%، ومجموعة أغذية 5.3%، وبنك أم القيوين الوطني 4.8%، وريسبونس بلس القابضة 4.8%، وأدنوك للغاز 4.3%.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية 16 مليار درهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بنتائج الشركات والبنوك القوية للنصف الأول 2024.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.535 تريليونات درهم من 3.519 تريليونات في ختام التعاملات الجمعة قبل الماضي، منها 2.821 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و714.22 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 8.5 مليارات درهم خلال أسبوع، منها 73.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و01.1 مليار درهم في دبي، بعد تداول على 7.1 مليارات سهم، عبر 131.6 ألف صفقة. وعلى مستوى الأداء اليومي، واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة ليرتفع مؤشر السوق 0.58% إلى 4243.14 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أسبوعين، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.53% إلى 9286.03 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز