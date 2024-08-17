13.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي الأسبوع الماضي 13.1 مليار درهم عبر 4568 صفقة، حيث تم تسجيل 3797 مبايعة بقيمة 9.81 مليارات درهم، و676 صفقة رهون عقارية بـ 2.72 مليار درهم، و95 هبة بـ 575 مليون درهم. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 280 مبايعة لأراضٍ و2940 مبايعة لوحدات سكنية و577 مبايعة لمبانٍ وتوزعت الرهون لتشمل 199 رهناً لأراضٍ و434 رهناً لوحدات سكنية و96 رهناً لمبانٍ.

وحلت اليفرا 1 في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ1.2 مليار درهم عبر 395 صفقة، تليها جميرا الدائرية عبر 371 صفقة بقيمة 639 مليون درهم، ثم بوكدرة عبر 252 صفقة بقيمة 508 ملايين درهم والخليج التجاري مع 162 صفقة بقيمة 475 مليون درهم ثم الخيران الأولى مع 119 صفقة بـ 401 مليون درهم، وشهد السوق بيع شقة سكنية فاخرة في منطقة الخليج التجاري بـ 139 مليون درهم وبيع أرض في جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 225 مليون درهم.

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