عروض وتجارب حصرية في عطلة نهاية الأسبوع ضمن «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مفاجآت صيف دبي 2024 عطلة نهاية أسبوع أخرى مليئة بالمتعة مع آلاف التجارب الجديدة التي تتوفر حصرياً في دبي بأفضل الأسعار، بدءاً من العروض الكوميدية وليالي الأفلام إلى الفعاليات الترفيهية في مراكز التسوق، وعروض تناول الطعام التي لا تقاوم، والجوائز الكبرى التي لا ينبغي تفويتها، وغيرها.

ويتيح «صيف دبي» مجموعة استثنائية من الأنشطة والفعاليات في أنحاء المدينة، إلى جانب التخفيضات المذهلة للجميع، وتشمل أبرز التجارب والأنشطة والفعاليات التي تستضيفها دبي نهاية هذا الأسبوع في إطار الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من مفاجآت صيف دبي.

أسبوع المطاعم

ويمكن لعشاق الطعام حجز طاولاتهم للاستمتاع بتجارب لا تنسى مع عودة أسبوع الصيف للمطاعم في الفترة من 23 أغسطس الجاري إلى أول سبتمبر المقبل، وتتوفر العروض حصرياً على منصة OpenTable، حيث يحظى الأصدقاء والعائلات والأزواج والزملاء بفرصة لتذوق تشكيلة من أرقى المأكولات في المدينة.وسيكشف خبراء الطهي فيما يزيد على 60 وجهة لتناول الطعام عن قوائم طعام حصرية مصممة خصيصاً تضم أشهر أطباقهم بأفضل الأسعار.

ومع قرب إسدال الستار على عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، بدورته الأكبر والأكثر تشويقاً غداً، سيحظى الآباء والأمهات والأطفال نهاية هذا الأسبوع بفرصة أخيرة لصنع أجمل الذكريات خلال الدورة الخامسة والعشرين من عالم مدهش الذي يختتم فعالياته مع سحب جديد مذهل وأكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب، وما يزيد على 20 وجهة لتناول المأكولات والمشروبات، إلى جانب جدول فعاليات مزدحم بالعروض الترفيهية وورش العمل التثقيفية.

جوائز كبرى

تطلق مفاجآت صيف دبي سحوبات وعروضاً ترويجية جديدة وحصرية نهاية هذا الأسبوع. ويقدم عرض سكاي واردز كل يوم من طيران الإمارات للمتسوقين مليون ميل سكاي واردز عند إنفاق 50 درهماً في المنافذ المشاركة، إضافة إلى أميال سكاي واردز إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان الشريكة، و3 أضعاف الأميال للعملاء الجدد. ويمكن للمتسوقين ربح سيارة جاكوار إف بيس ومليون نقطة شير مع سحوبات مليونير شير من مفاجآت صيف دبي في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات.

كما يمكن لمن يقومون بالتسجيل على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني هذا الأسبوع الفوز بجائزة ضخمة تصل إلى 20000 درهم. وتقدم منحة مدهش لـ25 شخصاً من سعداء الحظ فرصة الفوز بمنح تعليمية تبلغ قيمتها 500000 درهم عند إنفاق 200 درهم أو أكثر في ابن بطوطة مول، وسيركل مول، وغيرها من الوجهات المشاركة.

ويمكن للمتسوقين الفوز بسيارة جاك جي إس8 2024 في إطار حملة سحوبات المفاجآت 2024 من مجموعة مراكز التسوق في دبي عند إنفاق 200 درهم أو أكثر في 18 مركز تسوق مشاركاً، أو الحصول على جوائز بقيمة 100000 درهم في إطار سحب العودة إلى المدارس الذي تقدمه مجموعة مراكز التسوق في دبي.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارات ليكزس هجينة رياضية متعددة الاستخدامات جديدة وجوائز فورية مع حملة أنفق واربح مع دبي فستيفال سيتي مول عند إنفاق 300 درهم.وتنتظر المتسوقين سحوبات أسبوعية على جائزة نقدية بقيمة 5000 درهم في إطار حملة استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة عند إنفاق 200 درهم في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، وفرصة الفوز بنقاط تكت بقيمة 10000 درهم عند إجراء 3 عمليات شراء من المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى قلادة من الألماس عيار 22.2 قيراطاً، وأقراط من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بقيمة 70000 درهم من خلال حملة أنفق واربح مع وافي سيتي.

فعاليات ترفيهية

وكشفت مراكز التسوق في أنحاء دبي عن تقويم حافل بالأنشطة الترفيهية الجديدة والممتعة لجميع أفراد العائلة، حيث يقدم نخيل مول عرضاً لمجموعة من الأنشطة والتجارب المتعلقة بفيلم «المتحولون» من 16 أغسطس حتى أول سبتمبر، وذلك قبل العرض الأول للفيلم في وقت لاحق من العام الحالي، كما يستضيف مركز التسوق عروض آيس كريم جيسترز التي تسعد المتسوقين اليوم وغداً.

ويمكن لزوار دبي فستيفال سيتي مول مشاهدة عرض القفز بالترامبولين البهلواني اليوم وغداً أيضاً، كما يعود عرض الموسيقى والأضواء الشهير تخيل بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف. ويستضيف ابن بطوطة مول جلسات أسترولاب المبتكرة من 16 أغسطس وحتى 1 سبتمبر، التي تساعد الأطفال على إطلاق العنان لإبداعاتهم في ما يتعلق ببناء الروبوتات، والليغو، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنشطة ماينكرافت.

ويمكن للمتسوقين من زوار ذا آوتلت فيليدج الاستمتاع بمشاهدة عرض الحلوى المتجول اليوم غداً، وسيسعد زوار ميركاتو بعروض السيرك الترفيهية مجاناً وعرض الكوميديا السحري الجديد كلياً، وورش العمل الإبداعية للأطفال حتى يوم غد.

إضافة إلى تجربة التزحلق اليومية حتى 1 سبتمبر، كما ينتظر الزوار الكثير من المتعة في الوجهات الخارجية بدبي حتى 31 أغسطس، بما في ذلك ممشى الخوانيج، ولاست إكزت الخوانيج، ولاست إكزت أبوظبي ودبي، ولاست إكزت القدرة، والسيف، وبوكس بارك.

وتقدم تنزيلات موسم الصيف تخفيضات تصل إلى 75 % على 800 علامة تجارية في 3500 متجر في أنحاء دبي، ما يتيح للجميع الحصول على المنتجات الرائدة بأفضل الأسعار ويمكن للمتسوقين شراء المستلزمات الدراسية من خلال عروض العودة إلى المدارس التي تقدمها المتاجر الرائدة في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك جمبو، وشرف دي جي، وإي ماكس، إضافة إلى السوق الخاص بمنتجات العودة إلى المدارس في الواحة سنتر.

وتقدم صيف دبي الحصرية من إنترتينر نهاية هذا الأسبوع أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، ومناطق الجذب، والحدائق المائية، ووجهات التجميل واللياقة البدنية وغيرها من الوجهات والتجارب في أنحاء دبي. ويمكن للأصدقاء والعائلات والأزواج الاستمتاع بالإطلالات الخلابة في أفضل وجهات تناول الطعام على مستوى المدينة، بما في ذلك أتموسفير، وآسيا آسيا، وأتيلييه إم وغيرها الكثير.

ويبلغ سعر باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 195 درهماً وتسري 3 أشهر من تاريخ شرائها، حيث يمكن الاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها على مدار أيام الأسبوع، كما يمكن للمستخدمين مشاركة القسائم مع ما يصل إلى 3 أصدقاء.

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