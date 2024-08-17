دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية لأصحاب الثروات

المصدر: دبي - أ ب

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رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية للأثرياء وأصحاب الثروات من أنحاء العالم. وبينما تعصف الصراعات باقتصادات عدد من دول الشرق الأوسط، فإن أصحاب الأعمال يزدادون ثراءً في دبي، حيث يواصل اقتصاد الإمارة أداءه القوي بدعم القطاعات المختلفة.

وعززت الإمارة موقعها كمدينة مفضلة إقليمياً للعيش والزيارة والعمل والسياحة. وقال زان جوشينكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بروبرتي مونيتور للاستشارات العقارية، للأسوشيتدبرس: «دبي في وضع فريد للغاية، حيث يتواصل تدفق الأثرياء على دبي بفضل مقوماتها الفريدة والفرص الواعدة التي توفرها ومناخ الاستقرار الذي تنعم به فضلاً عن البيئة التشريعية والبنية التحتية المحفزة للأعمال».

وأضاف أن دبي تعد الوجهة الآمنة في المنطقة بفضل مقوماتها واستقرارها، وعندما يقلق الأثرياء للغاية بشأن الاضطرابات في أنحاء المنطقة والعالم، تقدم المدينة الاستقرار والضرائب المنخفضة ونظام تأشيرات مشجعاً ومزايا ومحفزات تضمن ازدهار المشاريع وتساعد على توسعات ونمو الأعمال.

ولفت زان جوشينكي، إلى أن الطلب يتصاعد في سوق العقارات في دبي، ما دفع العقارات الفاخرة إلى تقييمات قياسية، لافتاً إلى أن شركة «إعمار العقارية» أعلنت أن أعمال التطوير الخاصة بها حققت مبيعات بقيمة 8.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، ارتفاعاً من 5.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فلل فاخرة

وفي أنحاء المدينة، سجلت تقييمات الفلل الفاخرة في دبي رقماً قياسياً جديداً، حيث ارتفعت بنحو 38 % في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالعام الماضي بدعم الإقبال الكبير من المستثمرين وتدفق الأثرياء من حول العالم نظراً لجاذبية القطاع وقدرته على تحقيق عائدات تعد ضمن الأعلى عالمياً.

ووفقاً لشركة «فاليوسترات» للاستشارات العقارية، تجاوز متوسط سعر الفيلا 2.7 مليون دولار لأول مرة منذ عقد من الزمان. في المرتبة التالية تأتي ارتفاعات الشقق الفاخرة، حيث تجاوزت بالفعل المواقع في نخلة جميرا ذروة عام 2014.

وقال طارق شاه، رئيس المبيعات في شركة «بات آند كو»، وهي شركة وساطة في العقارات الفاخرة، إن الطلب من عملائه الساعين للشراء ارتفع بشكل كبير. وأضاف شاه للأسوشيتدبرس: «الطلب على الرفاهية أعلى بكثير من التوقعات».

في الوقت نفسه، شهد مطار دبي الدولي - الأكثر ازدحاماً في العالم للسفر الدولي - رقماً قياسياً بلغ 44.9 مليون مسافر في النصف الأول من هذا العام. وتخطط دبي لتطوير العمليات في مطار آل مكتوم الدولي مع اعتزامها ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار تقريباً في المشروع خلال العقد المقبل.

رقم قياسي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي، بول غريفيثس، للأسوشيتدبرس: «نحن نتجه نحو رقم متوقع لبقية العام يبلغ 91.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، وهو رقم قياسي آخر بالنسبة لنا».زار حوالي 9.3 ملايين سائح دبي خلال النصف الأول من العام، متجاوزين مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لبحث من بنك الإمارات دبي الوطني.

وارتفع عدد سكان دبي من 3.2 ملايين عام 2018 إلى نحو3.7 ملايين العام الجاري، فضلاً عن 1.1 مليون إضافي يعيشون مؤقتاً في المدينة أو يتنقلون إليها للعمل كل يوم. وتسعى دبي إلى زيادة عدد السكان إلى 5.8 ملايين بحلول عام 2040.

تلبية الطلب

وقالت تاتيانا ليسكوفا، المحللة في «إس آند بي غلوبال»، للأسوشيتدبرس: «من عامي 2025 و2026، سيكون هناك معروض جديد ضخم من الوحدات الجديدة التي بدأ بناؤها في عام 2021 وهذا المعروض يلبي الطلب المتزايد».

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، فقد أكمل المطورون بناء أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن ينتهوا من بناء 20 ألف وحدة أخرى بحلول نهاية العام. وقال جوشينكي من «بروبرتي مونيتور»: «إنها أرقام كبيرة، ولكن يتم استيعابها. الناس يشترونها».

* انتعاش الطلب العقاري يدفع العقارات الفاخرة إلى تقييمات قياسية

* 91.8 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي خلال 2024

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