«غرفة عجمان» تطلق استراتيجيتها 2024 - 2030 لدعم بيئة الاعمال

المصدر: عجمان - وام

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أطلق المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، استراتيجية غرفة عجمان 2024 - 2030، تماشياً مع رؤية الإمارات 2031، ورؤية عجمان 2030 وأهدافها الاستراتيجية والمبادئ الثمانية التي ترتكز عليها، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي، المدير العام، والمديرين التنفيذيين.

وقال المويجعي إن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار، ودعم الابتكار والاستدامة في القطاعات، موضحاً أن الغرفة تؤكد دورها المحوري والمؤثر في تحقيق رؤية وأهداف الإمارة والمساهمة الفعّالة في التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، هي المحرك الأساسي لازدهار عجمان كمركز اقتصادي واستثماري بارز ومستدام.

وأكد سالم السويدي مواءمة أهداف الغرفة الاستراتيجية مع التوجهات الاقتصادية للدولة والإمارة، بحيث تنص غايات الغرفة الاستراتيجية على دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع ريادة الأعمال، عبر بيئة داعمة ومشجعة لنمو الأعمال والابتكار وتعزيز الشراكات، وإطلاق البرامج المحفزة على الابتكار.

وأضاف أن استراتيجية الغرفة 2024 - 2030 تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار لتكون الوجهة المفضلة للمستثمرين عبر تصفير البيروقراطية وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية، وتوفير المعلومات والبيانات الموثوقة والبرامج التحفيزية للمستثمرين.

وقالت مريم الهاشمي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إن تنوع القيم المؤسسية للغرفة يضمن تحقيق رؤيتها وغاياتها خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن قيم الغرفة ركزت على الريادة والابتكار، والقيادة والعمل الجماعي، والشراكة والتكامل، والمرونة والاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والاستدامة العالمية.

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