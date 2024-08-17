«نواتوم» تستحوذ على حصة أغلبية في «سفينة لخدمات الشحن»

المصدر: مدريد، القاهرة ـ البيان

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أعلنت «نواتوم»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أمس، الاستحواذ على حصة الأغلبية في «سفينة لخدمات الشحن»، وهي مزود رائد لخدمات الوكالة البحرية والشحن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع استكمال صفقة الاستحواذ، التي تمثل قيمة مادية صغيرة نسبياً، بحلول الربع الثالث من 2024.

وتمثل صفقة استحواذ «نواتوم للخدمات البحرية»، التابعة لشركة نواتوم، على «سفينة لخدمات الشحن» محطة بارزة في رحلة نموها الاستراتيجي، حيث ستستفيد من خبرات وإمكانات «سفينة لخدمات الشحن»، وستعمل على تعزيز حصتها وسمعتها في سوق الخدمات البحرية المصرية.

جدير بالذكر أن شركة «سفينة لخدمات الشحن» نجحت في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع البحري المصري، مع تقديمها مجموعة متكاملة من خدمات وكالة الشحن والخدمات البحرية واللوجستية لشركات الشحن التي تعمل في قطاعات المعادن والفِلزّات والأسمدة.

وقال تيري جيدلو، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم للخدمات البحرية، نواتوم – القطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: يأتي انضمام «شركة سفينة لخدمات الشحن» إلى أسرة «شركة نواتوم للخدمات اللوجستية» تماشياً مع رؤيتنا لمواصلة النمو، حيث نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية، وتنويع عروضنا وخدماتنا في كل من مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يوفر قدراً أكبر من المرونة والفرص لتلبية متطلبات متعاملينا.

وإننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المحلية الواسعة التي تتمتع بها «شركة سفينة لخدمات الشحن» على مدار أربعة عقود، لتطوير عملياتنا بشكل أكبر، وتعزيز علاقاتنا مع متعاملينا، لنواصل معاً دفع عجلة النمو المستدام.وسيتم تغيير العلامة التجارية لشركة «سفينة لخدمات الشحن»، لتعمل تحت مسمى «نواتوم للخدمات البحرية – مصر»، وسيتم دمج أعمالها في الوقت المناسب ضمن محفظة أعمال شركة نواتوم للخدمات البحرية.

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