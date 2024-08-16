«المالية» تطلق مبادرة «المشورة الرقمية» لتصفير البيروقراطية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة المالية، أمس، إطلاق مبادرة «المشورة الرقمية»، لمشاركة المتعاملين آرائهم وأفكارهم للارتقاء بمستويات كفاءة وجودة ومرونة خدمات الوزارة، وتبسيط الإجراءات وتقليصها، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات.وذكرت الوزارة، في بيان ، أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لجهودها في تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتسهيل تجربة المتعامل، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للعقول والمواهب.

ودعت الوزارة المتعاملين للمشاركة في تصميم وتطوير خدماتها حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع المتعاملين على المشاركة في عملية صنع القرار، وتبني الأفكار المبتكرة لتحسين الإجراءات الحكومية، وتكريم الأفضل منها. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن مبادرة «المشورة الرقمية» تؤكد حرص الوزارة على قياس نبض المتعاملين، وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم حول تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم.

مشيراً إلى السعي من خلال المبادرة إلى بناء شراكة حقيقية مع المتعاملين لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون دولة رائدة بتقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تنفيذ أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يمثل ترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031» وإضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071». وأوضح أن جميع المقترحات التي سيتم تقديمها بموجب المبادرة ستكون موضع دراسة وتقييم، وسيتم اعتماد أفضل الأفكار لتكون أساساً لتطوير خطة عمل شاملة لتصفير البيروقراطية.

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