2.1 مليار درهم أرباح «دي بي ورلد» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن نتائج مالية مرنة للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024. فقد ارتفعت العوائد بنسبة 3.3 % على أساس معلن عنه لتبلغ 9.33 مليارات دولار (34.3 مليار درهم)، مدفوعاً بقطاع الموانئ ومحطات الحاويات.

وانخفضت قيمة الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.3 % لتصل إلى 2.49 مليار دولار (8.8 مليارات درهم)، فيما بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.8 %. وبحسب بيان الشركة فقد بلغت الأرباح 570 مليون دولار (2.1 مليار درهم) في النصف الأول 2024، مقارنة مع 885 مليون دولار (3.24 مليارات درهم) في النصف الأول 2023، بانخفاض بلغ 34.2 %.

الأرباح

وبلغت أرباح الشركة الفترة 570 مليون دولار (2.1 مليار درهم) في النصف الأول 2024 مقارنة مع 885 مليون دولار (3.24 مليارات درهم) في النصف الأول 2023.وبلغ معدل نمو أحجام مناولة الحاويات الإجمالية على أساس المقارنة بالمثل 6.1 % مدفوعاً بنمو قوي في الأمريكتين، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجبل علي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.49 مليار دولار (9.2 مليارات درهم)، وانخفضت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل طفيف بنسبة 4.3 % بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر والاستثمار العضوي (تحقيق النمو من خلال الأصول الداخلية) في توسعة منصة الخدمات اللوجستية.

وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترة 26.8 % (النصف الأول من 2023: 28.9 %).وبلغ النقد المتولد عن الأنشطة التشغيلية 2.09 مليار دولار (7.7 مليارات درهم) في النصف الأول من عام 2024 (مقارنة بـ 2.13 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023).

وبلغت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) 3.8 أضعاف على أساس ما قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 (السنة المالية 2023: 3.7 أضعاف). وعلى أساس ما بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، بلغ صافي نسبة المديونية 4.2 أضعاف مقارنة بـ 4.0 أضعاف في السنة المالية 2023.

وتدير السياسة المالية لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) الميزانية العمومية بأقل من 4.0 أضعاف من صافي الديون إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ما قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16)، وللحفاظ على تصنيف استثماري قوي.

وتم استثمار المصاريف الرأسمالية التي بلغت 994 مليون دولار (3.7 مليارات درهم) مقارنة بـ 910 ملايين دولار (3.3 مليارات درهم) في النصف الأول من عام 2023، عبر المحفظة الحالية.

والمصاريف الرأسمالية مقسمة إلى: 593 مليون دولار للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار للخدمات البحرية، ومليون دولار لعمليات المقر الرئيسي.

توجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024 هي ما يقرب من 2 مليار دولار (7.3 مليارات درهم)، وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في دولة الإمارات بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودكار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (أفريقيا)، «فريزر ساري دوكس» (كندا).

90 % من التجارة العالمية

وركزت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على العوائد المجمعة التي شهدت زيادة في حجمها، وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع، وتعزيز منصة تخليص البضائع التي تغطي أكثر من 90 % من التجارة العالمية لتحسين الربط التجاري وخدمة أصحاب البضائع.

وتقدم محفظة الخدمات اللوجستية إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو.وتتمتع المجموعة بقدرة ومكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المخصصة في صناعة الخدمات اللوجستية.

وأكدت الشركة تحقيق أداء مرن نسبياً في النصف الأول من عام 2024 على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي. والثقة في تحقيق أداء محسن في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الثاني من عام 2024.

وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) متفائلة بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع من أجل دفع الإيرادات المستدامة.‏

الأحداث الجيوسياسية

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يسعدنا الإعلان أن النتائج كانت مرنة، مع تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 3.3 % خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تحديات الاقتصادي الكلي. اتسم عام 2024 بتصاعد الأحداث الجيوسياسية واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة البحر الأحمر. ومع ذلك، كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة الشاملة، والإدارة الصارمة للتكلفة، دور حاسم في تحقيق هذا الأداء المالي.

وأضاف، في الخدمات اللوجستية، ركزت استثماراتنا على التوسع الداخلي لمنصة تخليص البضائع، والتي تشمل الآن أكثر من 90 % من التجارة العالمية عبر ما يزيد على 150 موقعاً حول العالم. وتسمح لنا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وسنواصل التزامنا بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتنا اللوجستية.

ويشمل ذلك معالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد وتحسين الاتصال في الممرات التجارية الرئيسية لضمان خدمة أصحاب البضائع بشكل أفضل.وباختصار، تظل ميزانيتنا العمومية قوية، كما تواصل عملياتنا توليد سيولة نقدية إيجابية. وتوفر هذه القوة المالية المرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في توسعة محفظتنا الحالية والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة عند ظهورها.

وعلى الرغم من أن التوقعات المستقبلية للتجارة على المدى القريب قد تكون غير مؤكدة نتيجة لأزمات الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوسياسية، إلا أن الأداء المالي المرن في النصف الأول والزخم الإيجابي مع دخولنا النصف الثاني، يمنحنا وضعاً جيداً لتحقيق أرباح معدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثابتة للعام بأكمله. ولا نزال متفائلين بشأن التوقعات المستقبلية متوسطة وطويلة المدى للقطاع، وبشأن قدرة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على تحقيق عوائد مستدامة على نحو متواصل».

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