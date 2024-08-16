المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة ختم دبي للسياحة المستدامة، لتكريم المنشآت الفندقية في الإمارة الأكثر التزاماً بمتطلبات الاستدامة التسعة عشر التي تعتمدها الدائرة، وهي مجموعة من المعايير الإلزامية الهادفة لدعم الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي الرائدة كوجهة سياحية مستدامة.

وتم إطلاق «ختم دبي للسياحة المستدامة» في العام 2023 ليكون أداة للتحقق من الالتزام بمعايير الاستدامة وتعريف الضيوف والمجتمع الدولي بممارساتها البيئية، إلى جانب مساهمته في دعم أجندة دبي للاستدامة الأوسع نطاقاً. ويشمل ختم دبي للسياحة المستدامة ثلاث فئات هي:

الذهبية، والفضية، والبرونزية، وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة من الخبراء المرموقين في القطاع لضمان أعلى مستويات النزاهة والاستقلالية. ويمكن للفنادق تقديم طلبات الحصول على الختم اعتباراً من 15 أغسطس الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، ومن المقرر الإعلان عن الفنادق التي ستحصل على الختم في عام 2024 خلال شهر يناير 2025.

تكريم التميز

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورئيس مجلس إدارة لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية في الدائرة: «يتخطى ختم دبي للسياحة المستدامة مجرد كونه تكريماً للتميز في الاستدامة، فهو يظهر مدى الدعم والتوجيه الذي تقدمه قيادتنا الحكيمة لترسيخ مكانة دبي العالمية في مجال السياحة المستدامة.

وفي إطار إطلاقنا للدورة الثانية من ختم دبي للسياحة المستدامة، فإننا ندعو جميع المنشآت الفندقية في دبي لتسليط الضوء على التزامها بالاستدامة والمساهمة في رؤيتنا المشتركة الرامية إلى بناء مستقبلٍ أكثر استدامة، بما ينسجم مع المستهدفات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعلها المدينة الرائدة عالمياً للعمل والترفيه، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.وتواصل هذه المبادرة إلهام التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص في دبي، وهو ما يؤكد مساعينا الرامية إلى إرساء معايير جديدة في الإشراف البيئي ضمن قطاع الضيافة».

وتم إطلاق متطلبات الاستدامة التسعة عشر في العام 2019 لتوجيه الفنادق نحو اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، وتمثل هذه المتطلبات جزءاً من مبادرة دبي للسياحة المستدامة التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدفع عجلة تحول قطاع السياحة نحو اعتماد نموذجٍ مستدام ومنخفض الانبعاثات وعالي الكفاءة.

إن هذه المتطلبات هي جزء من التزام الدائرة الأوسع نطاقاً لإرساء منظومة سياحية مستدامة في دبي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الأعمال والترفيه.

توعية الضيوف

وتشمل متطلبات الاستدامة التسعة عشر مجموعة واسعة من المعايير التي يتعين على الفنادق تطبيقها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه، وتنفيذ برامج إدارة النفايات، وتوعية الضيوف، ومبادرات تدريب الموظفين، وذلك بهدف تعزيز الأداء البيئي وضمان الامتثال لمعايير الاستدامة.

وشهدت الدورة الأولى من ختم دبي للسياحة المستدامة تقديم طلبات من 278 فندقاً، حصل منها 70 فندقاً على الفئة الذهبية، و28 على الفئة الفضية، و31 على الفئة البرونزية، مما يؤكد التزام قطاع الضيافة الراسخ باعتماد الممارسات المستدامة. وقامت الفنادق الفائزة في الدورة الأولى بتسليط الضوء على أهمية هذه المبادرة وتوضيح الفوائد التي حصلت عليها بفضل مشاركتها.

حيث قالت نيلا بنداروفسكي، المديرة العامة لفندق روف Rove في مدينة إكسبو دبي: «نلتزم في فنادق روف بتقديم أرفع مستويات الضيافة وإدارة عملياتنا بطريقة مستدامة. وقد كنا سعداء بمشاركتنا في الدورة الأولى من ختم دبي للسياحة المستدامة، وهي مبادرة محورية لدفع عجلة نمو مجموعتنا الفندقية المسؤولة.

ومنحتنا مشاركتنا في الدورة الأولى التوجيه اللازم لنقوم بتحسينٍ شامل لعملياتنا، وبالتالي تعزيز قدرتنا على إيجاد أساليب أكثر استدامة لتزويد ضيوفنا بخدمات استثنائية. ونتطلع إلى المشاركة في الدورة الثانية، توازياً مع مواصلتنا تعزيز الاستدامة في جميع أعمالنا».

وبدوره، قال لوتشيانو فونتانا، المدير العام لفندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك: «يمثل حصول فندق سوفيتل دبي على تكريم ختم دبي للسياحة المستدامة إنجازاً مرموقاً في مسيرة الفندق المميزة، إذ يعكس التزامنا الراسخ بالفخامة المستدامة لضمان مساهمة تجارب الضيوف إيجابياً في المسؤولية البيئية والاجتماعية. ونحن فخورون بريادتنا في مجال السياحة المستدامة، ونتطلع إلى إرساء معايير جديدة للتميز في هذا المجال».

جهود الاستدامة

تنسجم جهود الاستدامة في دبي مع المستهدفات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، بالإضافة إلى العديد من الاستراتيجيات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومبادرة دبي للسياحة المستدامة، وختم دبي للسياحة المستدامة، وهما يتماشيان مع عام الاستدامة الذي تم تمديده ليشمل عام 2024.

كما يمثل برنامج أداة احتساب الكربون إحدى المبادرات الرئيسية في إطار مبادرة دبي للسياحة المستدامة، والتي تقيس البصمة الكربونية في قطاع الضيافة بدبي. وتتبع الأداة البيانات في الوقت الحقيقي لمصادر انبعاثات الكربون، مما يسمح للفنادق بتحديد مستويات استهلاك الطاقة وإدارتها بفاعلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تستكمل «دبي للسياحة المستدامة» جهود مبادرة «دبي تبادر» على مستوى الإمارة، التي نجحت من خلال حملتها للتشجيع على إعادة تعبئة المياه مجاناً بتجنب استخدام ما يعادل 23 مليون عبوة مياه بلاستيكية بسعة 500 مل مخصصة للاستعمال مرة واحدة، وتوزيع 11.5 مليون لتر من الماء عن طريق 50 محطة مياه في مختلف أنحاء دبي. كما أطلقت دبي مبادرة ثانية لرفد جهودها، وهي مبادرة مشد دبي، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم مع خطط لاستزراع 20 ألف وحدة للشعاب البحرية على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لإمارة دبي بحلول العام 2027.

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