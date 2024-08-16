«أرادَ» تباشر توسّعها الدولي في أستراليا

المصدر: دبي- «البيان»

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أطلقت «أرادَ» عملياتها في أستراليا بأول توسع دولي لها خارج أسواق الإمارات، حيث افتتح المطور الرئيسي، الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً مكتباً جديداً له بضاحية بيرمونت في سيدني، ويخطط حالياً لإطلاق عدة مشاريع في المدينة الأسترالية الأكثر اكتظاظاً بالسكان. وتهدف مشاريع «أرادَ» الجديدة التي تبلغ قيمتها 6 مليارات درهم إلى المساهمة في عملية التجديد الحضري لمعالجة النقص الحالي في المساكن بمدينة سيدني.

وتستهدف «أرادَ» إضافة 2.500 منزل في سوق العقارات السكنية في سيدني، حيث ستتم المباشرة بالمبيعات والأعمال الإنشائية في عام 2025. ومع عمليات استحواذ كبيرة على قطع الأرض ستوفر المواقع المختارة مساحات للمكونات التجارية على نطاقٍ واسع، مما سيسهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل في المجتمع المحلي.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «يمثل الإطلاق الجديد في أستراليا لحظة محورية بالنسبة لنا في «أرادَ»، حيث نواصل المسيرة لتحقيق رؤيتنا بتشييد مجتمعات سكنية متكاملة توفر للناس تجارب حياة أكثر سعادة وصحة ومعنى». وأضاف بقوله: «إن لدينا في «أرادَ» شغفاً لطرح مناطق نشطة تتبنى نهجاً مجتمعياً مبتكراً لتوفير المساكن.

وتقع مشاريعنا الأولى في سيدني ضمن موقع استراتيجي داخل محاور النمو، بما يتماشى مع مبادرات الحكومة المحلية لتوسيع المناطق السكنية قريباً من مراكز النقل، مما يسهم بدوره في تقليل الضغط على البنية التحتية الحالية».واختتم الخشيبي حديثه قائلاً: «إننا على أتم الاستعداد لإحداث تأثير إيجابي كبير في حياة سكاننا المستقبليين والمجتمعات، التي نقوم بخدمتها، وذلك بفضل وضعنا المالي القوي وسجلنا الحافل وفريقنا المحلي المتخصص والمؤهل».

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