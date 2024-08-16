أكبر شبكة نقل ذاتية القيادة في العالم قيد التطوير في جبل علي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن تبدأ عمليات أكبر شبكة نقل ذاتية القيادة بالعالم في أكتوبر، حيث تجري شركة إينرايد للشاحنات ذاتية القيادة حالياً اختبارات في جبل علي، بحسب موقع «أوسيدلربوت». وكان ميناء جبل علي وقع مؤخراً اتفاقاً مع الشركة المتخصصة في الشاحنات ذاتية القيادة، لبناء ما وصفه مؤسس الشركة إينرايد روبرت فالك بأنه «يشكل أكبر شبكة نقل ذاتية القيادة في العالم».

وستؤدي الاتفاقية بين شركة إينرايد، وموانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إلى تشغيل أسطول كهربائي بالكامل من الشاحنات في الميناء، بعضه ذاتي القيادة. وتشغل Einride آلاف الشاحنات في 7 دول، بينها السويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبحلول نهاية العام تأمل الشركة بتحقيق نحو 1600 «حركة حاويات» يومية، تقول إنها ستؤدي إلى توفير 14600 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أو ما يعادل إزالة نحو 3000 سيارة ركاب تعمل بالغاز من الطرقات.

أنظمة ذاتية القيادة

وقال فالك «إنه عقد جيد، وأود أن أقول إنه يمثل الدليل الأكثر إثارة للاهتمام على مفهوم وتطبيق أنظمة النقل الكهربائية وذاتية القيادة على نطاق واسع في العالم»، ويبلغ سوق الشاحنات ذاتية القيادة أكثر من 35 مليار دولار، وفقا لـ Fortune Business Insights، ومن المتوقع أن يتضاعف أكثر من الضعف بحلول عام 2032.

ومن حيث الحجم سيضم الميناء أسطولاً من 100 شاحنة كهربائية، متصلة بنظام التشغيل الرقمي الخاص بشركة Einride، والذي يسمى Saga، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة من خلال اختيار أفضل طريق لكل وظيفة، ما يوفر الطاقة.

ومن الناحية العملية قال فالك، هذا يعني الانتقال من «منطق سائق شاحنة واحد»، واستبداله بنظام آلي يراعي كل شيء طوال الوقت. وأضاف «لقد اتخذنا طريقاً مختلفاً مقارنة باللاعبين الآخرين في السوق، حيث كنا (Einride) مهووسين بإنشاء الذكاء الاصطناعي، وتحسين النقل والانتقال التدريجي إلى إحداث هذا التغيير».

شبكة البضائع

وتأتي الصفقة عقب تعاون آخر، تم توقيعه العام الماضي مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، لنشر «شبكة نقل البضائع» تسمى Falcon Rise على مسافة 240 ميلاً عبر أبوظبي ودبي والشارقة. ويتضمن المشروع 2000 شاحنة كهربائية، و200 شاحنة كهربائية ذاتية القيادة، والتي ستستخدم 8 محطات شحن على طول الطريق.

ويهدف المشروع إلى ربط مناطق البنية التحتية الرئيسية مثل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، وهو حالياً في المراحل الأولى من التطوير. وقال فالك، إن نسبة المركبات ذاتية القيادة سترتفع خلال 5 سنوات، وخلال 15 عاماً ستصبح نصف الشاحنات في الأساطيل ذاتية القيادة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز