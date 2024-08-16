2 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال يوليو 2024

المصدر: عجمان- «وام»

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يواصل السوق العقاري في عجمان مساره التصاعدي، حيث سجل خلال شهر يوليو الماضي 1468 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار درهم وبنمو قدره 42.85 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن إمارة عجمان تشهد زخماً قوياً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد وحجم الصفقات العقارية بالنظر إلى تنوع فرص الاستثمار وجاذبية بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن حجم التداولات خلال شهر يوليو بلغ 1.34 مليار درهم حيث شهدت «الراشدية 1» تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 80 مليون درهم.

وأشار إلى أن الدائرة سجلت 280 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 489 مليون درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 75 مليون درهم في منطقة «الصناعية 2»، موضحاً أن حي «الحليو 2» جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«الياسمين»، فيما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».

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