«دي بي إس» تسعى للتوسع إقليمياً عبر بوابة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة «دي بي إس» القابضة، ومقرها سنغافورة، خططها لتوسيع عملياتها في دبي بهدف تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.وقال بيوش غوبتا الرئيس التنفيذي للمجموعة، في قمة دبي للتقنية المالية، وفقاً لـ«بلومبرغ»، إن «لدينا إعادة تقييم للإمكانات الحقيقية للقيام بالمزيد من الأعمال انطلاقاً من دبي وهذه المنطقة».

وأشار إلى أن وجود أكبر مقرض في جنوب شرق آسيا بالمنطقة محدود حالياً، مما يمثل «فرصة كبيرة للتوسع».وأضاف أن دبي أصبحت وجهة مفضلة لصناديق التحوط والشركات المالية بفضل سهولة ممارسة الأعمال وإعفائها الضريبي. كما ذكر غوبتا أن دبي يمكن أن تكون «لاعباً محايداً في عالم متعدد الأقطاب»، مما يسهل تدفقات الأموال بين الغرب والشرق.

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