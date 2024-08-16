2.54 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.54 مليار درهم عبر 1003 صفقات. وتم تسجيل 834 مبايعة بقيمة 2.11 مليار درهم، منها 51 مبايعة لأراضٍ، و628 مبايعة لوحدات سكنية و155 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت اليفرا 1 مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ326 مليون درهم عبر 104 صفقات، تليها منطقة بوكدرة بقيمة 274 مليون درهم نتجت عن 136 صفقة، ثم قرية جميرا الدائرية بـ197 مليون درهم عبر 73 صفقة، ورابعاً منطقة وادي الصفا 5 عبر 28 صفقة بقيمة 114 مليون درهم.وسجلت الرهون 342 مليون درهم عبر 132 معاملة، منها 25 رهناً لأرض، و118 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 37 هبة بقيمة 88 مليون درهم.

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