24.7 مليون درهم خسائر «الخليج للملاحة» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024، محققة خسائر صافية بلغت 24.7 مليون درهم.ورحب مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة بقرار تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة بروج للطاقة لاستكمال الصفقة المرتقبة التي من المتوقع إحراز تقدم في إجراءاتها خلال الأسابيع المقبلة ومن ثم الحصول على الموافقات اللازمة.

ومن الجدير بالذكر هنا أن مجلس إدارة الخليج للملاحة قد أعلن مسبقاً عن موافقته على تقرير التقييم للشركة والحصة العينية المتعلقة بصفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة. كما وافق أيضاً على طريقة سداد سعر صفقة الاستحواذ عن طريق مقابل نقدي وإصدار سندات إلزامية التحول وأسهم جديدة.

تجدر الإشارة أنه خلال النصف الأول من عام 2024، تم إدخال اثنتين من سفن شحن المواد البتروكيماوية في الحوض الجاف لإجراء أعمال صيانة وتحديثات شاملة ستؤدي إلى إطالة العمر التشغيلي للسفن بمقدار خمس سنوات إضافية وبالتالي زيادة إيراداتها. وستعمل أيضاً على تعزيز كفاءتها وموثوقيتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لعملاء الشركة وضمان بقاء أسطولها في مقدمة المعايير البحرية الدولية.

كما قامت الخليج للملاحة بتوظيف أحدث التقنيات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون التزاماً بالمسؤولية البيئية وتماشياً مع توجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

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