«شعاع» تتكبد خسائر 117 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شعاع كابيتال عن خسارة صافية منسوبة للمساهمين 117 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024، مقارنة مع أرباح 20 مليون درهم في النصف الأول من 2023..وأعلنت «شعاع» عن تسجيل صافي خسارة تشغيلية معدلة بقيمة 2 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024، ما يشير إلى تحسن في أداء الشركة بمقدار 5 ملايين درهم مقارنة بالعام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، واصلت المجموعة جهود تقليص الخسائر، حيث أعلنت عن صافي خسارة منسوبة إلى مساهمي الشركة بلغت 29.5 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بخسائر بقيمة 87.2 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024.

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