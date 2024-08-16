سوق دبي عند أعلى مستوى في أسبوعين

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه وصعوده للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأسماله السوقي نحو 7 مليارات درهم، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.82% في جلستين، بعدما ارتفع أمس بنسبة 0.12% إلى مستوى 4218.68 نقطة في تداولات أمس، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 705.35 مليارات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 712.31 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.12% إلى مستوى 9236.95 نقطة، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم.صعد مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية «تاسي» 0.55% في جلسة أمس، والكويت 0.21%، وقطر 0.17%، وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.22%، فيما تراجع مؤشر البحرين 0.19%.

سوق دبي

وقفز سهما «الرمز» و«وطنية» بالحد الأقصى عند 1.61 درهم و0.598 درهم على التوالي، ليقودا ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، وصعدت أسهم باركن بنسبة 2.4%، وبنك السلام- البحرين بنسبة 2.3%، ودبي الإسلامي بنسبة 1.73%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 35.37 مليون درهم، تلاه «باركن» بسيولة 26.75 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 14.63 مليون درهم، ليغلق السهم عند 19.75 درهماً مرتفعاً 1.02%.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.45 ملايين درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 141.65 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 133.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 183.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 89.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 88 مليون درهم.وتدعم أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم الخليج اﻻستثمارية بنسبة 15%، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 7.3%، والبنك التجاري الدولي بنسبة 4.44%، وحياة للتأمين بنسبة 4.26%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 5 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.518 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.523 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.811 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و712.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.17 مليار درهم، موزعة بواقع 937.22 مليون درهم في سوق أبوظبي، و233.55 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 379.95 مليون سهم عبر تنفيذ 26.3 ألف صفقة.

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