انخفاض أرباح «أجيليتي» النصفية إلى 24.7 مليون دينار كويتي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أجيليتي»، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2024 محققة أرباحاً قبل احتساب الضرائب والفوائد بلغت 38.6 مليون دينار كويتي وبزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.5% لتصل إلى 375.4 مليون دينار كويتي.

وقد بلغ صافي الربح 6 ملايين دينار كويتي، أو 2.4 فلس للسهم الواحد. ويلاحظ أن صافي ربح هذا الربع من العام لا يمكن مقارنته مع صافي ربح الفترة نفسها من العام الماضي بسبب الزيادة في حقوق الأقلية نتيجة لتوزيع الأرباح العينية لشركة أجيليتي جلوبال بي أل سي.

كذلك، بلغت أرباح الستة أشهر الأولى من عام 2024، 24.7 مليون دينار كويتي، أو 9.89 فلوس للسهم الواحد. وقد ارتفعت أرباح النصف الأول قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 11% لتصل إلى 84.6 مليون دينار كويتي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 9.8% لتصل إلى 711.7 مليون دينار كويتي.

وتم توزيع الأرباح العينية التي تم الإعلان عنها في الربع الأول من العام في 2 مايو 2024، وهو التاريخ الذي تم فيه إدراج شركة أجيليتي جلوبال بي أل سي، وقد انعكس تأثير هذه العملية على البيانات المالية للشركة في الربع الثاني من عام 2024 والذي أدى إلى الزيادة في حقوق الأقلية في هذا الربع.

وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي: «سجلت أجيليتي نمواً قوياً في النصف الأول من العام، حيث نواصل اقتناص الفرص الجديدة في الكويت، وقد وقعت شركة «يوباك» عقداً لإدارة وتشغيل «مشروع موقع شاطئ المسيلة (بلاج 2 )» لمدة 17 سنة.

كما تخطط شركة «المعادن والصناعات التحويلية» تدشين منشأة إعادة تدوير متكاملة تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع ومن المقرر افتتاحها في الربع الأخير من عام 2024، وأيضاً، تستمر شركة «أس تو» بعمليات تطوير مشروع (ساوث فيليج) في مدينة صباح الأحمد ضمن عقد مدته 30 سنة، ويعتبر المشروع أول منطقة لوجستية وحرفية متكاملة على مساحة 1.28 مليون متر مربع».

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