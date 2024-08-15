العضو المنتدب لـ «ريبورتاج العقارية» ضمن أفضل 50 رائداً في قطاع العقارات بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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صنفت مجلة «Finance World» المتخصصة في قطاع المال والأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «أندريا نوسيرا»، العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية، ضمن قائمة 2024 التي تضم أفضل 50 رائداً في قطاع العقارات بدولة الإمارات.

ويعد أندريا نوسيرا، من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع العقارات بالإمارات والمنطقة، حيث يشغل منصبه الحالي منذ تأسست ريبورتاج العقارية عام 2014.

وبفضل خبرته الطويلة في مجال العقارات قاد نوسيرا «ريبورتاج العقارية» للتوسع وإطلاق العديد من المشاريع المتميزة داخل الإمارات وخارجها، حيث تضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 35 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية.

ومؤخرا اختارت مجلة كونستركشن ويك «construction week»، المنصة الإخبارية المتخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات على مستوى الشرق الأوسط، أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية، ضمن قائمة أقوى 150 شخصية وأكثرها تأثيرًا في قطاع التشييد والبناء في الشرق الأوسط لعام 2024.

وصنفت مؤخراً مجلة فوربس الشرق الأوسط أندريا نوسيرا في المرتبة 57 على قائمة «القادة العقاريين الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط» لعام 2024، والتي تسلط الضوء على 100 مطور عقاري إقليمي يتبنون الابتكار ويعملون على بناء المستقبل.

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت مبيعات تتجاوز 3 مليارات درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

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