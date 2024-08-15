«يوجرين» تطلق أجهزة «نيكسود» للشحن في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة «يوجرين» المتخصصة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتطوير تقنيات الشحن رسمياً سلسل باور بنك الجديد «نيكسود» في الإمارات والمنطقة.

وتعد السلسلة الجديدة عالية القدرة وتعيد تعريف التجربة للمستخدمين.

وتتضمن السلسلة الجديدة من «نيكسود» 3 إصدارات تلبي الاحتياجات الخاصة لمختلف المستخدمين، وتشمل إصداراً بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 200 واط، وآخر بسعة 20000 مللي أمبير/ساعة، وقدرة 130 واط، بالإضافة غلى إصدار بسعة 12000 مللي أمبير/ساعة وقدرة 100 واط.

وصممت «يوجرين» سلسلة باور بانك الجديدة عالية القدرة لتوفير شحن سريع وفعال لمجموعة واسعة من الأجهزة معاً، مما يجعلها الحل الأمثل لتلبية احتياجات شحن الأجهزة أثناء التنقل، وذلك سواء في رحلات العمل الطويلة أو أثناء التنقل، أو خلال الأنشطة الخارجية المتنوعة.

ويوفر باور بانك الأكثر قدرة من سلسلة «نيكسود» الجديدة بسعة 25000 مللي أمبير/ساعة بقدرة 200 واط طريقة موثوق منها في شحن عدد من الأجهزة معاً بما في ذلك الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

ويتميز الإصدار الأكبر سعة وقدرة من سلسلة "نيكسود" الجديدة بقدرته الاستثنائية على الشحن السريع، بما في ذلك منفذ C1 المزود به والذي يوفر شحناً فائق السرعة بقدرة 140 واط، وهو ما يمكنه شحن بطارية جهاز Pro MacBook بشاشة 16 بوصة إلى 56% في 30 دقيقة فقط، مما يعني وقت انتظار أقل وإنجاز أكبر.

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