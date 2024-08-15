«دبي المالي» يُوقّع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن لتعزيز آفاق التعاون

المصدر: وام

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وقع سوق دبي المالي، اليوم مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية للأوراق المالية، في إطار الالتزام المشترك بين الطرفين لتعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما واغتنام فرص التعاون والاستثمار عبر الحدود.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، سيركز التعاون بين سوق دبي المالي وبورصة شنزن على التنظيم المشترك لمؤتمر المستثمرين الدولي والندوات ومبادرات البحث وبرامج التدريب الرامية إلى تطوير أسواق المال، وتمويل الشركات المدرجة في السوقين. كما سيعمل الطرفان على استكشاف سبل التعاون في مجال الإدراج المزدوج، وصناديق التداول وفرص العرض المتبادل للمؤشرات ومنتجات الدخل الثابت، (شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة)، مما يعزز أنشطة السوق الثانوية لدى الجانبين.

كما ستسهّل الاتفاقية تبادل الرؤى والخبرات بين الطرفين في مجالات تطوير السوق والمنتجات والممارسات التنظيمية وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبناء القدرات في مجال تقنيات المعلومات، مما يرسي الأسس لتوثيق علاقات التعاون في المستقبل.

وأشار ممثل بورصة شنزن للأوراق المالية إلى أن البورصة قد تقدّمت بخطوات ثابتة خلال السنوات الأخيرة في توسيع آفاق الانفتاح الثنائي على مستويات متقدمة.

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم فرصة بارزة لتسهيل التنظيم المشترك للحملات والأنشطة الترويجية، وتطوير منتجات وقنوات الاستثمار والتمويل بين البلدين، وتعميق التعاون العملي بينهما وزيادة قدرات أسواق المال على خدمة الاقتصاد في البلدين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تشكل مذكرة التفاهم مع بورصة شنزن خطوة بارزة نحو تعزيز علاقاتنا الدولية، وتنمية فرص الاستثمار عبر الحدود، وتوسيع نطاق وصولنا إلى الأسواق. ومن خلال الاستفادة من مكامن القوة المشتركة، سنعزز الروابط الوثيقة بين أنظمتنا المالية، بل ونمهد الطريق لآفاق وفرص جديدة وواعدة للنمو والابتكار ستنعكس إيجاباً على المستثمرين ومختلف أصحاب المصلحة لدى الجانبين".

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