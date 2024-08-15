غرف دبي توقع اتفاقية مع بنك الصين لدعم المستثمرين وتعزيز التبادل التجاري

المصدر: البيان

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أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك الصين – فرع دبي تستهدف توحيد الجهود لتطوير العمل المشترك، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، فيما تسجل الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين نمواً مضطرداً، حيث تتزايد جاذبية دبي كوجهة مفضلة للأعمال والتوسع الإقليمي والعالمي بالنسبة للشركات الصينية المتخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقّع مذكرة التفاهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وشينيوان بان، المدير العام لبنك الصين – فرع دبي وذلك في مقر غرف دبي. وتشكل المذكرة إطاراً للتعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخدمات بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وتعزيز الدعم المتبادل للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات في دبي والصين بما ينعكس إيجاباً على نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية ويساهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية.

ويأتي إبرام مذكرة التفاهم بين غرف دبي وبنك الصين – فرع دبي قبيل انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين بتاريخ 21 أغسطس الجاري. ويهدف الحدث الذي ينعقد تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود" للتعريف بفرص الاستثمار المتنوعة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الصينيين في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية.

ويصنف بنك الصين كأحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية. وتحتضن دبي أول فرع لبنك الصين في منطقة الشرق الأوسط، حيث انطلقت أعمال بنك الصين – فرع دبي عام 2013.

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