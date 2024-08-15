«أكم جلوبال» الهندية تتوسع إقليمياً عبر دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «أكم جلوبال» الهندية، المتخصصة في المحاسبة والضرائب والاستشارات التجارية، عن افتتاح مكتب جديد لها في دبي، وذلك كمنصة انطلاق لتوسعها إقليمياً. تأسست الشركة عام 1980 في الهند، وتضم حالياً 600 موظف موزعين على 6 مكاتب محلية كما تمتلك مركزاً في سنغافورة لخدمة سوق جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الشركة أن التوسع يأتي بعد سجل حافل في تقديم خدمات الضرائب للشركات العاملة في الإمارات وقد شملت خدماتها تقديم المشورة بشأن الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة لشركة عالمية، ودعم إنشاء كيان في المنطقة الحرة، ومساعدة شركة أمريكية متعددة الجنسيات على إنشاء مكتب تمثيل، وإجراء دراسات معايير الضرائب.

وقال أميت ماهيشويري، الشريك في قسم الضرائب لدى أكم جلوبال: « التوسع يعكس التزامنا بتعزيز حضورنا العالمي وتقديم خدمات مركزة لعملائنا بالمنطقة». وسيقدم المكتب عدداً من الخدمات خارج نطاق الضرائب، مثل استراتيجية الدخول إلى الإمارات ودول التعاون.

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