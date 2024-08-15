2.46 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.46 مليار درهم عبر 880 صفقة. وتم تسجيل 746 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 49 مبايعة لأراضٍ، و582 مبايعة لوحدات سكنية و115 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت اليفرا 1 مبيعات المناطق من حيث القيمة مع 262 مليون درهم عبر 84 صفقة، تليها منطقة الخليج التجاري بقيمة 96 مليون درهم عبر 50 صفقة، ثم منطقة بوكدرة بـ95 مليون درهم عبر 47 صفقة، ورابعاً نخلة جميرا عبر 69 صفقة تبلغ قيمتها 67 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة مبايعة لشقة سكنية على الخارطة على قناة دبي المائية بـ 58 مليون درهم بمساحة 9313 قدماً مربعة أي 6281 درهماً للقدم. وسجلت الرهون 675 مليون درهم عبر 118 معاملة منها 38 رهناً لأراضٍ، و67 رهناً لوحدات سكنية و18 رهناً لمبانٍ وتم تسجيل 16 هبة بقيمة 107 ملايين درهم.

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