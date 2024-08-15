تعاون بين «هانيويل» و«العربية للطيران»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «هانيويل» عن تعاونها مع مجموعة «العربية للطيران» لتزويد طلبية أسطولها المكونة من 120 طائرة إيرباص من عائلة «A320neo» بوحدات الطاقة المساعدة «131-9A». وتقوم الشركة بموجب هذه الاتفاقية بتوفير دعم صيانة شامل لهذه الوحدات، مما يضمن تعزيز الموثوقية وتوافر الأسطول وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود مع خفض تكاليف الصيانة المفاجئة.

وتشكل وحدات الطاقة المساعدة عنصراً أساسياً في تجهيزات الطائرة لتزويدها بالطاقة الكهربائية والتكييف خلال تواجدها على الأرض، فضلاً عن دورها بضمان راحة المسافرين وتوفير مصدر هواء قبل استعداد الطيار لتشغيل المحركات الرئيسية.

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