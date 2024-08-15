رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز تناقش تقديم الاستشارات لرواد الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز اجتماعها الأول برئاسة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة. وناقش الاجتماع النظام الأساسي (المحدّث) للرابطة لمراجعته قبل اعتماده وإصداره رسمياً، والذي يتناول استراتيجية عملها ودورها وإسهامها الفاعل في تقديم الخدمات والاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال في مجال قطاع الفرانشايز.

والتي ترتكز على أسس مهنية متطورة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المضمار. ولفت الاجتماع إلى ترشيح عدد من 2 إلى 5 من شركات ومؤسسات القطاع الخاص من كل إمارة لتمثيل جميع إمارات الدولة وإشراكهم في اللجان الفرعية للرابطة.

وأكد أحمد خليفة القبيسي أن غرفة أبوظبي كانت من أوائل المساهمين في تأسيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز في الإمارات، واستطاعت أن تؤسس لها مكاناً رائداً لتكون العضو الرسمي في مجلس الفرانشايز العالمي منذ عام 2017، مشيراً إلى أهمية دور الرابطة في تعزيز التوجهات الاقتصادية للدولة، الرامية إلى تنويع وتوسيع تنمية مساهمة القطاع الخاص، من خلال تطوير الفرانشايز التجاري، الذي يعد إحدى ركائز الأهداف الاستراتيجية لرابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز.

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