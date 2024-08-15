44 % زيادة في عقود «إمباور» لتبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن ارتفاع حجم استهلاك متعامليها لخدمات تبريد المناطق بنسبة 20% (طن تبريد في الساعة) خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

حيث وصلت نسبة الزيادة في الطلب على خدمات تبريد المؤسسة خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2019 وحتى 2023 إلى حوالي 55% (طن تبريد في الساعة). وتعود تلك الزيادة إلى ارتفاع معدل الإشغال في المشاريع العقارية القائمة والزيادة في عدد المشاريع التي التحقت بمحفظة المؤسسة مؤخراً .

والذي ساهم في تنوع قاعدة العملاء التي تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة وتجارة التجزئة والترفيه وغيرها والتي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة وتركز على الاستدامة في عملياتها للحد من انبعاثات الكربون. ولتلبية الطلب المتزايد على حلول تبريد المناطق وصلت القدرة الموصلة للمؤسسة حتى النصف الأول من 2024 إلى 1,534,000 طن تبريد.

بينما زادت القدرة المتعاقد عليها إلى أكثر من 1,720,000 طن تبريد ما يؤكد أهمية أنظمة تبريد المناطق التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تخطيط وتصميم المباني الحديثة والصديقة للبيئة في دبي والعالم بشكل عام. ومن جهة أخرى بلغت نسبة الزيادة 44% في عقود خدمات تبريد المناطق خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 ما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة.

ومن هنا تعمل المؤسسة جاهدة على تطوير بنيتها التحتية وتبني أفضل التقنيات في عملياتها من أجل استيعاب العدد الهائل من المشاريع العمرانية الضخمة التي يتم إطلاقها باستمرار. وعززت «إمباور» حصتها من سوق تبريد المناطق في دبي لتصل إلى أكثر من 80% بنهاية 2023.

ويعد الارتفاع المتنامي في المعدلات السنوية لاستهلاك تبريد المناطق من متعامليها في دبي أحد أبرز المحركات القوية في مواصلتها توسعاتها وتحقيق إيرادات وأرباح مستدامة. وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن النمو اللافت في الطلب على تبريد المناطق صديق البيئة، هو نتيجة طبيعية لثقة المتعاملين بجودة خدماتنا .

فضلاً عن دخول العديد من المشاريع الجديدة متعددة الاستخدامات إلى السوق، لتلتحق بمحفظة المؤسسة إذ باتت أنظمة تبريد المناطق من بين أبرز الحلول العلمية والعملية لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك الطاقة فضلاً عن أثرها الإيجابي على تكلفة المعيشة والعمل.

وأكد أحمد بن شعفار أن المؤسسة تعمل بانسجام عالٍ مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، حيث نواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية ورفع مقدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في دبي.

والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، موضحا أن «إمباور» مستمرة في توسعها وزيادة رقعة خدماتها وتطوير نموذج أعمالها المتميز لتقوم اليوم بأدوار بالغة الأهمية في تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

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