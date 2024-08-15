«إي آند الإمارات» تطلق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إي آند الإمارات» عن إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف، وهي الخدمة التي من شأنها توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في كافة أرجاء المنزل. تأتي هذه الخدمة الجديدة لتعالج التحديات المتعلقة بتغطية الشبكة اللاسلكية غير المتسقة وسرعتها في المساحات السكنية الكبيرة، بما في ذلك الشقق والفلل، وذلك لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف تعد حلاً مثالياً للمنازل الذكية ولمحبي الألعاب الإلكترونية وغيرهم من المستخدمين الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تأدية أعمالهم، الأمر الذي يتطلب منهم توفير اتصال عالي السرعة بالإنترنت مع أقل وقت استجابة لضمان أفضل أداء ممكن.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «إي آند الإمارات»: تمثل خدمة توصيل الألياف الضوئية إلى الغرف قفزة كبيرة نحو مستقبل خدمة الشبكات اللاسلكية السريعة للمنازل، ونحن متحمسون اليوم لتوفيرها للمواطنين والمقيمين في الإمارات. إننا على ثقة بأن توفير اتصال مباشر في كل غرفة بالألياف الضوئية من شأنه مساعدتنا على تمكين المنازل في دولة الإمارات لتكون مقار للعمل والترفيه.

من جهته، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في الشركة: نسعى دائماً إلى توفير اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت كجزء محوري من رؤيتنا لتوفير المستقبل الرقمي للجميع. وتعد خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف خطوة تحويلية جديدة نحو تحقيق هذه الرؤية.

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