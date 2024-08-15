3.28 مليارات درهم استثمارات أجنبية في عقارات أبوظبي بالنصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مركز أبوظبي العقاري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. فقد استقطبت أبوظبي استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا.

ويشير هذا التنوع في المستثمرين إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة. وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: يعكس الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذها مركز أبوظبي العقاري لترسيخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة.

ونتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بجهودنا المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية. وأضاف: يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً حاسماً في رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، وينصب تركيزنا على تعزيز بيئة صديقة للأعمال تتميز بالابتكار والشفافية والكفاءة.

جدير بالذكر أن النصف الأول من عام 2024 سجل 12439 معاملة عقارية بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7088 معاملة، و12.5 مليار درهم من للرهن العقاري عبر 5351 معاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز