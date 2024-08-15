19 مليوناً أرباح «بيانات» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «بيانات»، عن استمرار نتائج النصف الأول من عام 2024، حيث وصلت إيرادات بيانات إلى 273 مليون درهم، بزيادة بلغت 18 % على أساس سنوي، كما أن إيرادات الربع الثاني حققت زيادة بلغت 23 % على أساس سنوي مما يدل على النمو المستدام.

وبلغ إجمالي الربح في النصف الأول من عام 2024، 84 مليون درهم، ممثلاً هامش ربح إجمالي وصلت نسبته إلى 31 %، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19 مليون درهم. وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: «في خضم استعدادنا لإكمال اندماجنا الكبير لتشكيل «سبيس 42»، قمنا بالعمل على استثمارات استراتيجية لمواصلة تحسين عروضنا للعملاء.

حيث ستكون الحلول الجيومكانية الذكية لبيانات من العوامل الرئيسية المساهمة في تعزيز مكانة سبيس 42 كشركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء». وبلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14 مليون درهم، أي ما يعادل هامشاً بنسبة 5 %. الجدير بالذكر أن بيانات بذلت جهوداً كبيرة في مجال البحث والتطوير واستقطاب المواهب.

والتي انعكست في أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من هذا العام. وبينما تؤثر هذه المبادرات الاستراتيجية المستمرة على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على المدى القصير، فهي تتماشى مع منطق الاندماج وستساهم في توسيع مجموعة منتجات سبيس 42 ونمو إيراداتها في المستقبل عند اكتمال الاندماج.

وتواصل بيانات التعامل دون ديون مع رصيد نقدي قوي يبلغ 571 مليون درهم، مما يضمن أن تكون سبيس 42 في وضع ممتاز للاستثمار في التقدم التكنولوجي بشكل مستمر والنمو العضوي وغير العضوي بعد اكتمال الاندماج.

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