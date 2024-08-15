3.5 ملايين درهم أرباح «إشراق» الفصلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت إشراق للاستثمار أرباحاً بقيمة 3.5 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024، مما يعد تحسناً كبيراً مقارنة بالخسارة البالغة 306.1 ملايين درهم المسجلة في الربع الأول من عام 2024. علاوة على ذلك، انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 8 % منذ نهاية عام 2023 إلى 150.8 مليون درهم.

وواصلت الشركة تخفيض ديونها في الميزانية العمومية، وانخفضت المطلوبات بنسبة 6 % مقارنة بالربع الأول 2024، وقد أثمرت عمليات التخارج الاستراتيجية في صندوق جولديلوكس في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، حيث نجح الصندوق في خفض التزاماته بنحو 400 مليون درهم من حوالي 510 ملايين درهم إلى ما يقارب 110 ملايين درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2024.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة إشراق: «تؤكد نتائج الربع الثاني الجهود الدؤوبة التي بذلناها لتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية المحدثة، وبفضل النهج الحكيم والقرارات المدروسة التي اتخذها فريقنا المتمرس، تمكنا من تعزيز محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أداء مالي أفضل، ونحن متفائلون باستمرار هذا الزخم الإيجابي في النصف الثاني من العام».

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة إشراق: «يشهد أداؤنا المالي والتشغيلي في الربع الثاني على نجاح جهودنا في تحسين محفظة صندوق جولديلوكس، حيث يعد الانخفاض الكبير في التزامات الصندوق، والذي بلغ حوالي 400 مليون درهم في النصف الأول من العام، مؤشراً قوياً على التقدم الذي أحرزناه».

حققت عمليات العقارات التجارية لشركة إشراق إيرادات بقيمة 4.1 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024، ويشكل ذلك زيادة 1 % عن الربع الأول، لكنها انخفضت بنسبة 49 % على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بانخفاض إيرادات الإيجار في عام 2023 بعد بيع الأصول في دبي.

وبلغ إجمالي الربح من العمليات التجارية 3 ملايين درهم، بزيادة قدرها 1 % مقارنة في الربع الأول من عام 2024، وانخفاض بنسبة 42 % على أساس سنوي. بلغ صافي قيمة استثمارات صندوق جولديلوكس 1.038 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 1.036 مليار درهم في الربع الأول من العام ذاته.

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