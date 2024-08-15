ارتفاع جماعي للأسهم الخليجية.. وسوق دبي فوق 4200 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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تخطى مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4200 نقطة في تداولات، أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.70 % أو ما يعادل 28.92 نقطة، مسجلاً 4213.42 نقطة. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.55% إلى مستوى 9225.61 نقطة.

ارتفعت الأسهم في البورصات الخليجية بشكل جماعي، أمس، في منتصف جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية 0.67 %، والكويت 1.26 %، وقطر 0.37%، وارتفع مؤشر البحرين العام 0.36 %، وفي سلطنة عُمان زاد مؤشر بورصة مسقط 0.49 %.

سوق دبي

وربح سوق دبي المالي حوالي 5.2 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات والمرافق العامة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 705.35 مليارات درهم في نهاية جلسة، أول من أمس، إلى 710.5 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الإمارات ريم للاستثمار» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 4.98 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 51.2 مليون درهم، ليغلق عند 8.28 دراهم مرتفعاً 0.24 %، تلاه «دبي الإسلامي» بـ23.75 مليون درهم مغلقاً عند 5.78 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 22.1 مليون درهم مرتفعاً 2.01 % ليقفل عند 19.55 درهماً مقترباً من مستوى 20 درهماً مجدداً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم تعاونية الاتحاد 3 %، والعربية للطيران 2.8 %، وتيكوم 2.14 %، وباركن 2.1 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 10.86 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 88.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 77.35 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.55% إلى مستوى 9225.61 نقطة، ليربح السوق نحو 16 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 183.4 مليون درهم.

تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 98.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 74.2 مليون درهم مرتفعاً 0.84 % ليغلق عند 12 درهماً. وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم رأس الخيمة للأسمنت 3.9 %، وحياة للتأمين 3.3 %، وإي إس جي 2.56 %، وبروج 2.01 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 21 مليار درهم في جلسة منتصف الأسبوع، مدعومة بالنتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول 2024. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.497 تريليونات درهم بنهاية جلسة، أول من أمس، إلى 3.518 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.808 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و710.5 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.17 مليار درهم، موزعة بواقع 964.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، و203.8 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 361.44 مليون سهم عبر تنفيذ 26.3 ألف صفقة.

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