«الضرائب»: ضبط 7.26 ملايين عبوة تبغ وسلع انتقائية مخالفة في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للمساهمة في الرقابة على الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة التهرّب الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.

وكشفت الهيئة في بيان صحفي أنها نفذت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 40.58 ألف زيارة ميدانية تفتيشية من خلال 109 حملات في الأسواق بجميع إمارات الدولة مقابل 17.31 ألف زيارة نفّذت عبر 105 حملات في الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 134 % في عدد الزيارات و4 % في عدد الحملات.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية؛ تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 ملايين منتج انتقائي مخالف خلال الشهور الستة الأولى من 2024 مقابل 8.89 ملايين منتج مخالف تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، حيث تم ضبط 5.52 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته مقابل 7.92 ملايين علبة مخالفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة مقابل 971.69 ألف عبوة مخالفة تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمنشآت مخالفة غير مسجّلة مقابل 573 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.

وأكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالتشريعات الضريبية، ومنع تسرّب منتجات مهرّبة لأسواق الدولة.

وقال البستاني: «تسعى الهيئة بصفة مستمرة لزيادة مستويات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين».

وأضاف خالد البستاني: «يشكّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة دعامة أساسية للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجستي، وأنظمة الرصد والتتبع التي تتوافق مع أفضل المعايير».

من جانبها قالت سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعتمد عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على آليات رقابية متنوعة متطورة إلكترونية لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقّة، ومن بين هذه الآليات «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي شهد عمليات تطوير مستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».

وأوضحت: «تؤكد المؤشرات أن حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعّالة، فتم ضبط 6.21 آلاف مخالفة خلال الزيارات التفتيشية المنفّذة في النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.74 ألف مخالفة تم ضبطها في الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع بلغ 256 %، كما تضاعف عدد المنشآت الممتثلة التي تم التحقق منها إلى 30.71 ألف منشأة مقارنة مع 14.54 ألف منشأة ممتثلة تم التحقق منها في النصف الأول من 2023، بارتفاع بلغت نسبته 111 %، مما يؤكد التحسن الملحوظ في مستويات الامتثال نتيجة نجاح الجهود الرقابية للهيئة، وحملاتها لزيادة الوعي الضريبي».

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية؛ تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 ملايين منتج انتقائي مخالف خلال الشهور الستة الأولى من 2024 مقابل 8.89 ملايين منتج مخالف تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، حيث تم ضبط 5.52 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته مقابل 7.92 ملايين علبة مخالفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة مقابل 971.69 ألف عبوة مخالفة تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمنشآت مخالفة غير مسجّلة مقابل 573 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.

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