4.4 مليارات درهم أرباح «طاقة» في النصف الأول بزيادة 12.3%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أرباح النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي الدخل 4.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها نصف مليار درهم (12.3%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرة واحدة، أما في حال احتسابها، فيصبح صافي الدخل أقل بقيمة 9.2 مليارات درهم.

بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023.

وبلغت إيرادات المجموعة 27.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، التي ساهمت أيضاً بزيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 91% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 4.3 مليارات درهم، بانخفاض قدره 2.1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة للإنفاق الرأسمالي على تطوير مشروعي تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي؛ محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى تحركات أخرى في رأس المال العامل.

وبلغ إجمالي الدين 58.6 مليار درهم، منخفضاً من 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد 3.5 مليارات درهم من السندات المستحقة، وسداد قروض مجدولة بقيمة 1.5 مليار درهم. وبمقابل ذلك، تمت إضافة مبلغ قدره 1.5 مليار درهم إلى إجمالي الدين، هي ديون مشاريع ناتجة عن الاستحواذ على شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، ومبلغ قدره 0.6 مليار درهم من ديون المشاريع الجديدة لتمويل تطوير محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4».

وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «إن النمو المتواصل والاستراتيجي، الذي حققته «طاقة» خلال النصف الأول من عام 2024، دليل ملموس على التزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة لديها. لقد حققت الشركة نتائج مالية قوية ومتسقة، مدعومة بترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ما يؤكد مرونة هيكل رأسمالها القوي. ويظل تركيز «طاقة» على تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات ثابتاً، ويتجسد ذلك بعملية الدمج المقبلة لشركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، الأمر الذي سيعزز مكانة «طاقة» كشركة مرافق رائدة متكاملة عمودياً تمتلك خبرات موسعة في مجال معالجة المياه.

وبالتطلع نحو المستقبل، ستظل «طاقة» ملتزمة بتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة طويلة الأمد، وضمان أن التقدم الذي تحرزه يوفر المنافع لمساهميها، إلى جانب كونها شركة مسؤولة تجاه بيئتنا ومجتمعنا».

ومن جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: جاء الأداء المالي والتشغيلي القوي لشركة «طاقة» في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعاً بالنمو المستدام في أعمالنا ضمن قطاع النقل والتوزيع، وقد تعزز هذا الأداء بالإضافة المرحب بها لشركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، مما سيتيح مصادر مؤكدة للدخل، ويدعم طموح «طاقة» بأن تصبح شركة مرافق رائدة ومتكاملة توفر المياه والكهرباء منخفضة الكربون للمجتمعات، التي تخدمها، إلى جانب تحقيق القيمة لأصحاب المصلحة لديها. وخلال هذه الفترة، واصلت «طاقة» أيضاً تركيزها على تنفيذ مشاريع استراتيجية رئيسية، فعلى صعيد أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، وقعت «طاقة» بالشراكة مع شركة «جيرا»، اتفاقية لشراء الكهرباء والبخار مع شركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، وهي مشروع مشترك مملوك من قبل كل من شركة «أرامكو السعودية»، و«توتال إنرجيز»، لتطوير محطة صناعية للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، أنجزت «طاقة» إلى جانب شركائها صفقة لتمويل مشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتوسيع أعمالها في قطاع النقل والتوزيع خارج دولة الإمارات.

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