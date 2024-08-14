الشركات الهندية تتصدر قائمة الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي

المصدر: البيان

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كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن المستثمرين الهنود واصلوا تصدر قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي من غير الإماراتيين، بـ 7,860 شركة جديدة، مما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود.

وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 3,968 شركة جديدة في النصف الأول من العام، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 2,355 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الحالي 1,358 شركة، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 1,245 شركة جديدة، في حين حلت الشركات البنغالية الجديدة في المرتبة السادسة مع انضمام 1,119 شركة بنغالية جديدة لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الحالي.

وجاء العراق في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 799 شركة جديدة في النصف الأول، في حين جاءت الشركات الصينية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 742 شركة جديدة لعضوية الغرفة.

وجاءت الشركات السودانية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات السودانية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 683 شركة، في حين جاء الأردن في المرتبة العاشرة مع انضمام 674 شركة أردنية جديدة لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الحالي.

قطاعات الشركات الجديدة

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام الجاري، حل قطاع التجارة وخدمات التصليح أولاً مستحوذاً على 41.5% من الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين حل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.6% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الانشاءات في المرتبة الثالثة بـ 9.4% من الإجمالي، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.4% من اجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ 6.6%.

وفيما يتعلق بأعلى نسب نمو في القطاعات الخمس الأولى للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام الجاري، جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى بنسبة نمو بلغت 23.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة 13.6%، في حين جاء قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بالمرتبة الثالثة بنمو بنسبة 9.5%.

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