2.76 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.76 مليار درهم عبر 938 صفقة. وتم تسجيل 797 مبايعة بقيمة 2.19 مليار درهم، منها 66 مبايعة لأراضٍ، و647 مبايعة لوحدات سكنية و85 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت الوصل مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ182 مليون درهم عبر 50 صفقة، تليها الخليج التجاري بقيمة 178 مليون درهم عبر24 صفقة، ثم منطقة اليفرا 1 بـ169 مليون درهم عبر 54 صفقة، ورابعاً الخيران الأولى عبر 51 صفقة بقيمة 158 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري في دبي بيع شقة سكنية فاخرة في منطقة الخليج التجاري ضمن مشروع «Dorchester Collection Dubai» بقيمة 139 مليون درهم، وبيع فيلا جاهزة في مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون بقيمة 45 مليون درهم. وسجلت الرهون 325 مليون درهم عبر 124 معاملة، منها 36 رهناً لأراضٍ، و71 رهناً لوحدات سكنية، و17 رهناً لمبانٍ وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 248 مليون درهم.

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