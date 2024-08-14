«بيرنشتاين» تفتتح مكتباً في دبي لدعم توسعها إقليمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «بيرنشتاين» عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى عبر افتتاح مكتب في دبي. ووصفت الشركة مكتبها الجديد بأنه «معلم مهم» لأعمالها، حيث سيمكنها من تحقيق اختراق أكبر في أسواق الشرق الأوسط سريعة النمو. وتقوم «بيرنشتاين» حالياً بتغطية الأسهم المدرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية.

وأكدت الشركة أنها تعتزم توسيع هذا التغطية لصالح العملاء المؤسسيين والمستثمرين، وينضم المكتب الجديد إلى فرع «سوسيتيه جنرال» القائم بالفعل في منطقة الشرق الأوسط منذ 1997. ويأتي الإعلان بعد التعاون الأخير بين «أليانس بيرنشتاين»، و«سوسيتيه جنرال»، الذي شهد إطلاق مشروع مشترك جديد في أبريل 2024، يركز على الأسهم المالية العالمية والأبحاث المتعلقة بالأسهم.

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