تدشين مركز التدريب المالي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، مركز التدريب المالي، ويهدف المركز باعتباره أحدث وحدات الهيكل التنظيمي الجديد للدائرة إلى تطوير القدرات والمهارات المالية لدى الموظفين الماليين الحاليين في حكومة الشارقة، بالإضافة إلى الخريجين الجدد والباحثين عن عمل في القطاع المالي من مواطني الإمارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة في مقرها بالشارقة بحضور وليد الصايغ مدير عام الدائرة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، رئيس اللجنة الإشرافية للمركز.

وشهدت مراسم الإطلاق إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة المالية المركزية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يتم بموجبها تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ أهداف المركز وأنشطته من خلال اعتماد شهادات التدريب الصادرة منه، وتقديم البرامج والدورات التدريبية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات المالية وورش العمل المختلفة.

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