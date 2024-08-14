انطلاق «منتدى الشارقة للاستثمار» 18 سبتمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق الدورة السابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار» يومي 18 و19 سبتمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية».

ويستعرض المشاركون في المنتدى الحلول الذكية في الصناعة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد. كما يتناول المنتدى مستقبل الذكاء الاصطناعي من زاوية مختلفة، تتمثل في ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحققه من تكامل أعمق في العمليات الصناعية والزراعية والتجارية وفي آلية ومستوى تقديم الخدمات العامة والصحية والتعليمية، سواء من ناحية الحلول الذكية التي يقدمها لهذه القطاعات، أو من ناحية الدمج الكامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للقطاعات.

وقال مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة «منتدى الشارقة للاستثمار»: يشكل حضور المنتدى فرصة ثمينة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتلك القطاعات المرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب أن هذه الدورة تسلط الضوء على فرص الاستثمارات في القطاعات الناشئة والحديثة في الشارقة التي تعزز مكانتها وتنافسيتها الاستثمارية.

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