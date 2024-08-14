دبي تستضيف قمة المدن الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14 أكتوبر

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دبي أعمال «قمة المدن الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي ستعقد في 14 أكتوبر المقبل. وتجمع القمة نخبة من صناع السياسات العالميين وقادة الفكر وقادة الشركات، وستركز على بناء القدرات وتعزيز التعاون بين القطاعات لتحقيق نتائج اقتصادية مستدامة.

وكانت «إيفزا دبي»، مجتمع المناطق الحرة الأكثر ديناميكية في دبي، قد اختتمت مشاركتها كراعٍ رسمي في قمة «أسبوع المدن الذكية» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2024، الذي نظمه مجلس المدن الذكية خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجاري في أستراليا.

وخلال مسابقة الشركات الناشئة المشاركة بالأسبوع حصد الفريق الفائز ترخيص «إيفزا». واستعرض هولجر شليشتر، رئيس الشؤون المالية لدى «إيفزا دبي»، خلال الأسبوع، مبادرات «إيفزا» ودورها في تعزيز التعاون بين القطاعات، بينما سلط كوري جراي، الرئيس التنفيذي لمجلس المدن الذكية الضوء على قيمة المناطق الاقتصادية الخاصة، مع التركيز على بيئة الأعمال وفرص الشركات الناشئة.

وجمع أسبوع المدن الذكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2024 خبراء عالميين وقادة فكر وصناع سياسات من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم، بهدف توحيد الجهود المشتركة لتحويل المدن نحو مستقبل أفضل.

وتضمن جلسات نقاشية حول التجارة والاستثمار بدعم من «إيفزا»، وركزت الجلسات على مجموعة من الموضوعات الرئيسة الأمن السيبراني والخصوصية والبيانات والسلامة العامة والصحة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق المدن الذكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1635.3 مليار دولار بحلول عام 2030.

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